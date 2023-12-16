Новый бесплатный контент для Batman Arkham Knight стал доступен на всех платформах Ро...

Новый бесплатный контент для Batman Arkham Knight стал доступен на всех платформахРоберт Паттинсон и его Бэтмен некоторое время назад совершили мимолетную вылазку в Batman Arkham Knight, и теперь все игроки, владеющие игрой на любой платформе, наконец-то смогут встать на его место.