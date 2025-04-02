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Немецкие лидеры просчитались с волей народа относительно военных расходов

Немецкие лидеры просчитались с волей народа относительно военных расходов

Напряжение между решимостью основных партий продолжать вооружать Украину и растущим предпочтением среди значительной части общественности искать результат путем переговоров уже некоторое время было очевидным.

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