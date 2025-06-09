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  • Александр Sh
    бесполезный трёп, о сферическом коне, в вакууме никакой конкретикиШадаев перечислил...
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    Почему так мало известно сегодня про него? Главные слова: пока некоторые десятилетиями (!) неплохо жили за границей, ...Валериан Куйбышев...
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    когда уже эту мразоту выгонят из России..офигенные незаменимые специалисты..ужасМедбрат московско...

Валериан Куйбышев: человек, руководивший индустриализацией всей страны

Валериан Куйбышев: человек, руководивший индустриализацией всей страны

Расскажем, почему его так ценили в верхах.фото: wikipedia.orgМногие города в советское время были переименованы в честь руководителей партии большевиков.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Почему так мало известно сегодня про него? Главные слова: пока некоторые десятилетиями (!) неплохо жили за границей,  на деньги, сворованные бандитами типа Камо, Коба и другими головорезами, создавали там школы в Лонжюмо, где обучали молодых бойцов для будущей борьбы с царским режимом в России, Куй бышев был &quot;рабочей лошадкой&quot; в этой самой России. И незаметный трудоголик, который создавал новую Россию путем индустриализации, реализации царского (!) план ГОЭЛРО, работал в Госплане, боролся с болтунами-евреями и врагами Троцким, Бухариным, Рыковым... Короче, пахал русский мужик-управленец... Вот потому то мы (евреи) и не будем писать, говорить, вспоминать о нём...
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