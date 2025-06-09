Валериан Куйбышев: человек, руководивший индустриализацией всей страны

ВУ

Владимир Уфимцев

Почему так мало известно сегодня про него? Главные слова: пока некоторые десятилетиями (!) неплохо жили за границей, на деньги, сворованные бандитами типа Камо, Коба и другими головорезами, создавали там школы в Лонжюмо, где обучали молодых бойцов для будущей борьбы с царским режимом в России, Куй бышев был "рабочей лошадкой" в этой самой России. И незаметный трудоголик, который создавал новую Россию путем индустриализации, реализации царского (!) план ГОЭЛРО, работал в Госплане, боролся с болтунами-евреями и врагами Троцким, Бухариным, Рыковым... Короче, пахал русский мужик-управленец... Вот потому то мы (евреи) и не будем писать, говорить, вспоминать о нём...