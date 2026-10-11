FT: Вашингтон угрожает Украине остановкой поставок оружия

Администрация президента США Дональда Трампа угрожает Украине остановкой механизма закупки американского оружия, чтобы добиться от Киева прекращения ударов по российской энергетической инфраструктуре.
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