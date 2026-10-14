Минспорт России и «Комсомольская правда» проводят конкурс для спортивных семей

Министерство спорта Российской Федерации вместе с медиагруппой «Комсомольская правда» объявило о приёме заявок на конкурс «Самая спортивная семья России».
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