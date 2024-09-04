Формирование виртуального американского доминирования

Далее:ИНОСМИ. Экс-сотрудник Госдепа Майк Бенц об аресте Павла Дурова: ЦРУ хочет получить доступ к переписке российских чиновников и военныхВласти США не объяснили свою роль в задержании Дурова, заявил экс-сотрудник Госдепартамента Майк Бенц в интервью Такеру Карлсону.
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