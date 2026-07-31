Топ-тренер Прокудина: однообразные тренировки и дефицит сна мешают похудеть

Борьба с лишним весом сложный процесс, но есть пять ошибок, которые мешают похудеть. Одна из них — однообразные тренировки, рассказала «Север-Прессу» инструктор по функциональному и силовому тренингу, стретчингу и пилатесу, топ-тренер Елизавета Прокудина.
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