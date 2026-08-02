В Сеуте из моря извлекли 19 тел погибших мигрантов на фоне кризиса

В последние сутки у берегов испанской Сеуты были извлечены 19 тел погибших мигрантов. Это трагическое событие происходит на фоне обострения миграционного кризиса в регионе, где тысячи молодых людей из Марокко пытаются попасть на территорию Испании.
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