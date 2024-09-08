Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

76 448 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ШКИПЕР
    Да ладно ! таджики почти все не знают русского языка , но меньше их в Москве и по России не становится , а совсем нао...Удар по русскому ...
  • Владимир Минаков
    Балаболы и пустозвоны... Не понятно, на кого работает такой парламент...  Прорвались к корыту и пофиг, как народ в ст...Уроженка Азербайд...
  • Alex Nемо
    Я впервые это предложение услышал еще в середине 80-х. До сих пор муссируют а толку - даже на пшик не хватит...Зажравшихся топ-м...

Зажравшихся топ-менеджеров и олигархов сослать на родину бизнеса. Где нажился, там и пригодился

Зажравшихся топ-менеджеров и олигархов сослать на родину бизнеса. Где нажился, там и пригодился

Nikolay Gyngazov/Globallookpress Зажравшихся топ-менеджеров и олигархов предложили сослать на родину бизнеса: где нажился, там и пригодился.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вячеслав Боровской
Москва это выгребная яма из-за которой нечем дышать всей стране.
Ответить
1 час.
Людмила Лиханова
Не поедут - останутся БЕЗ бизнеса. Главное- чтобы была четко поставлена задача и жесткие требования.
Ответить
1 час.
Alex Nемо
Я впервые это предложение услышал еще в середине 80-х. До сих пор муссируют а толку - даже на пшик не хватит...
Ответить
47 мин.

Картина дня

наверх