Зажравшихся топ-менеджеров и олигархов сослать на родину бизнеса. Где нажился, там и пригодился

Nikolay Gyngazov/Globallookpress Зажравшихся топ-менеджеров и олигархов предложили сослать на родину бизнеса: где нажился, там и пригодился.
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