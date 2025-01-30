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Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

Ипотека для многодетных: программы господдержки и как получить льготы

Различные программы поддержки помогают семьям с детьми приобрести собственное жилье. Вместе с экспертами рассказываем об основных мерах помощи от государства В России семьи с детьми, в том числе и многодетные, имеют право оформить ипотеку по сниженным ставкам, а также получить для решения жилищного вопроса разовые выплаты.

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