Кто в феврале получит повышенные пособия и пенсии?

В феврале в России на 9,5 процента проиндексируют более 40 выплат и пособий. Среди них — единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, ежемесячная выплата ветеранам.
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