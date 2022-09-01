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Пискарев: недовольство Европы российскими законами говорит об их эффективности

Пискарев: недовольство Европы российскими законами говорит об их эффективности

Zamir Usmanov/Global Look Press Поправки в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» были ранее утверждены президентом РФ, однако подобные изменения вызвали недовольство Европейского суда по правам человека.

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