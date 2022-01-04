«Остается только молиться»: крупнейшие экономисты спрогнозировали 2022 год

Всё об оружии

Иноземцев, Миркин, Шибанов назвали главные проблемы и достижения российской экономики Стремительно дорожающие нефть и газ особого счастья рядовым россиянам не принесли - одновременно бешено растут цены на продукты и товары повседневного спроса.