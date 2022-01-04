Всё об оружии

74 201 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Рус
    а ты,хуеплетина,что молчишь?член пиндоса мешает мыслям?скоро ваш байден отсосет у путина и тогда вы,ублюдки,побежите....С Белоруссией не ...
  • Александр Рус
    пидарасина,ты меня знаешь в плане мужчины?твой уебок тебя не удовлетворяет что ли?так не покупай ему дешевое пойло лу...С Белоруссией не ...
  • brigadier21 Snytsarienko
    Так-то оно так, но прежде они сольют всё, что только можно слить и уже не нам, а нашим детям придётся всё строить зан...Элита РФ знает, ч...

«Остается только молиться»: крупнейшие экономисты спрогнозировали 2022 год

«Остается только молиться»: крупнейшие экономисты спрогнозировали 2022 год

Иноземцев, Миркин, Шибанов назвали главные проблемы и достижения российской экономики Стремительно дорожающие нефть и газ особого счастья рядовым россиянам не принесли - одновременно бешено растут цены на продукты и товары повседневного спроса.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх