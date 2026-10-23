Беспорядки в европейских странах, по мнению геостратега Андрея Школьникова, связаны не только с конкретными социальными претензиями, но и с более глубоким конфликтом внутри общества.
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