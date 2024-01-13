Российский футболист Сарраф назвал преимущество жизни в США

Сирийский и российский вратарь Максим Сарраф рассказал о преимуществах жизни в США, отметив высокий уровень образования, отсутствие разделения на умных и глупых, а также наличие многочисленных иностранных студентов в учебных заведениях.
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