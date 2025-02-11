Китайские учёные наймут "обнимателя" панд с зарплатой 32 тысячи долларов в год. Вот она, вот она работа моей мечты! @psychology_funny юмор и психология.
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Китайские учёные наймут "обнимателя" панд с зарплатой 32 тысячи долларов в год. Вот она, вот она работа моей мечты! @psychology_funny юмор и психология.
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