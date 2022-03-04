Газета.ру

6 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Ермаков
    И что он сделает с этими странами? В клочья порвёт? Или наложит свои ужасающие санкции? Клоун.Путин поручил пра...
  • Алекс Николаевич
    А кто и что им угрожает, им здесь безопасней чем на у себя на родине....😀В МИД Канады приз...
  • Анатолий Анатольев
    Вот так МИЛО уничтожает УКРАИНЦЕВ, при том до ПОСЛЕДНЕГО! И со славой и без нее, но до последнего - замечательная ПОМ...Премьер Великобри...

Диетолог Щетинина: гречку опасно есть людям с нарушением углеводного обмена

Диетолог Щетинина: гречку опасно есть людям с нарушением углеводного обмена

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, что людям с нарушением углеводного обмена опасно в большом количестве употреблять блюда из гречневой крупы, так как злаковые культуры способствуют повышению уровня сахара в крови.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх