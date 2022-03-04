Диетолог Щетинина: гречку опасно есть людям с нарушением углеводного обмена

Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, что людям с нарушением углеводного обмена опасно в большом количестве употреблять блюда из гречневой крупы, так как злаковые культуры способствуют повышению уровня сахара в крови.
Врач диетолог-эндокринолог PremierMedica Елена Щетинина рассказала, что людям с нарушением углеводного обмена опасно в большом количестве употреблять блюда из гречневой крупы, так как злаковые культуры способствуют повышению уровня сахара в крови.
Свежие комментарии