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Марочко рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом

Марочко рассказал о бегстве ВСУ с позиций под Красным Лиманом

REUTERS/Oleksandr Ratushniak Украинские военные самовольно оставляют позиции под Красным Лиманом. Об этом сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

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