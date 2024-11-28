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Свежие комментарии

  • Вениамин
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Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова

Можете ли вы представить себе ситуацию, когда под Новый год вы сидите у себя дома, раздается дверной звонок, и ваши дети в предвкушении прихода Деда Мороза, сломя голову бегут, чтобы получить вожделенные подарки, открывают дверь, а там… Филипп Киркоров? Не можете? А вот наши толстосумы, видимо, могут.

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