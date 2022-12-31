﻿﻿Оказывается, я всю жизнь неправильно готовила салат «Мимоза» и даже не знала об этом! Я готовила его с отварным картофелем и морковью, но подписчики канала в комментариях предположили, что это неправильный рецепт салата Мимоза, за что им большое спасибо ❤ Я удивился и углубился в эту тему, и оказалось, что да, правильный салат «Мимоза» делается совсем по-другому, и речь даже не о какой-то картошке с морковью! Поэтому сегодня я хочу поделиться оригинальным рецептом этого столь любимого в нашей стране салата! Мне нравится делать слоеные салаты в стеклянных банках, это очень практично и красиво, и их легко хранить, накрыв крышкой.