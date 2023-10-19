Собянин утвердил размер выплат ветеранам к 82-й годовщине Битвы под Москвой

Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты ветеранам к годовщине Битвы под Москвой. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва» «Ветераны-москвичи получат единовременную материальную помощь в связи с 82-й годовщиной начала контрнаступления советских войск в Битве под Москвой.
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