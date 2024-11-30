За повторное вождение в нетрезвом состоянии у тамбовчанина конфисковали мотоцикл

Гавриловским районным судом вынесен приговор в отношении местного жителя. Будучи лишенным права управления транспортными средствами за невыполнение требования инспектора ГИБДД о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, он вновь сел пьяным за руль своего мотоцикла.
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