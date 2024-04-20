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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Модрич перед серией с «Сити» сказал Лунину, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от вратаря угол. Андрей отразил пенальти хавбека

Как пишет Relevo, ссылаясь на несколько источников в раздевалке «Реала», Модрич добежал до Лунина, который обсуждал с тренером вратарей Луисом Лописом и Кепой Аррисабалагой план на серию пенальти, чтобы сказать, что под давлением Ковачич всегда бьет в правый от голкипера угол.

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