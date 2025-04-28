Отар Кушанашвили заявил о “тяжелейшей зависимости” Мурата Насырова

Отар Кушанашвили раскрыл трагическую правду о смерти Мурата Насырова: “Он не пережил падение популярности!” Известный журналист Отар Кушанашвили поделился шокирующими откровениями о причинах раннего ухода из жизни звезды 90-х, Мурата Насырова.
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