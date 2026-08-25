Юрист посоветовала проверять ЕГРН перед арендой жилья

Юрист Елена Рудакова напоминает о важности проверки условий договора аренды жилья и выписки из ЕГРН. В договоре должны быть четко прописаны детали аренды, включая размер платы, залог и обязанности сторон.
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