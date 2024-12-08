Вкуснятина на завтрак из яиц – готовлю своей семье почти каждый день, ещё никому не надоело

Катя Плетнева

Почти каждый день сосиски? Автору на здоровье своей семьи наплевать, видимо. Сейчас практически НЕТ сосисок, которые можно употреблять в пищу. В половине содержится мясной клей, в другой половине иные яды, красители и прочие Е-шки. Мяса в сосисках нет ВООБЩЕ. Перемолотые кости в лучшем случае. Если такое на завтрак (первый приём пищи, нужны питательные вещества) люди едят ежедневно, то хватит организма не надолго. Мы не покупаем сосиски очень давно. Лучше купить кусок мяса и запечь его самим, сделать буженину или карбонат.