Будет вкусно
ГлавнаяМясные блюдаСупыРыбные блюдаНапитки и десертыВыпечкаСалаты и закускиОвощные блюда
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будет вкусно

132 272 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вера Федорова
    Ну, это у Вас своя животинка-тут и разговоров нет,  там всё идёт в дело. А мы всё покупаем на рынке, тут уж как придё...Холодец варю "лен...
  • Катя Плетнева (Плетнёва)
    Почти каждый день сосиски? Автору на здоровье своей семьи наплевать, видимо. Сейчас практически НЕТ сосисок, которые ...Вкуснятина на зав...
  • Анна
    Спасибо, рецепт есть, теперь надо испечь!Гости замирают от...

Вкуснятина на завтрак из яиц – готовлю своей семье почти каждый день, ещё никому не надоело

Вкуснятина на завтрак из яиц – готовлю своей семье почти каждый день, ещё никому не надоело

Сытный и простой завтрак, который придется по вкусу и детям и взрослым. Пышный, аппетитный и румяный омлет с сосисками будем готовить в духовке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Катя Плетнева
Почти каждый день сосиски? Автору на здоровье своей семьи наплевать, видимо. Сейчас практически НЕТ сосисок, которые можно употреблять в пищу. В половине содержится мясной клей, в другой половине иные яды, красители и прочие Е-шки. Мяса в сосисках нет ВООБЩЕ. Перемолотые кости в лучшем случае. Если такое на завтрак (первый приём пищи, нужны питательные вещества) люди едят ежедневно, то хватит организма не надолго. Мы не покупаем сосиски очень давно. Лучше купить кусок мяса и запечь его самим, сделать буженину или карбонат.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх