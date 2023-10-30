"Вспомнить исторический опыт и взять его на вооружение", - в свете последних событий, России предложено разорвать отношения с Израилем

НШ

Николай Шестовский

Вообще, двойное гражданство пагубно влияет на состояние остановки в стране. Смотрите сколько воров, казнокрадов, уголовников осело в земле обетованной. А отудавыдачи нет. Дума до сих не может, или не хочет вычистить свои конюшни. Простой народ думает, что наверное пора прекратить эту практику.