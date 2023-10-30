"Вспомнить исторический опыт и взять его на вооружение", - в свете последних событий, России предложено разорвать отношения с Израилем
Так кто же предал наши отношения?
Прекрасное от Светоча нашего Льва Натановича.
https://t.
Комментарии
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Вообще, двойное гражданство пагубно влияет на состояние остановки в стране. Смотрите сколько воров, казнокрадов, уголовников осело в земле обетованной. А отудавыдачи нет. Дума до сих не может, или не хочет вычистить свои конюшни. Простой народ думает, что наверное пора прекратить эту практику.
В России не должно быть двойного гражданства. Живешь в России, зарабатываешь в России имей один паспорт.
Есть два государства мнящих себя гегемонами:США в мировом масштабе и Израиль в региональном, считаю главной задачей России справиться с обеими высший результат,разумеется никакой дружбы с государством,которое должно исчезнуть.
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