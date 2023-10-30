СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 853 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Собколова
    👍👍👍"Такого больше не...
  • ММ
    Сейчас везде камеры. Нужно их мониторить в режиме 24 на 7 и любое стадо мигрантов должно немедленно окружаться полици...«Русская община» ...
  • wW6FVU bSGTm2o
    Каждый должен отвечать за беспредел и хамство, не зависимо от национальности.чем больше давать поблажек тем больше бе...«Русская община» ...

"Вспомнить исторический опыт и взять его на вооружение", - в свете последних событий, России предложено разорвать отношения с Израилем

"Вспомнить исторический опыт и взять его на вооружение", - в свете последних событий, России предложено разорвать отношения с Израилем

Так кто же предал наши отношения? Прекрасное   от  Светоча  нашего  Льва  Натановича. https://t.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НШ
Николай Шестовский
Вообще, двойное гражданство пагубно влияет на состояние остановки в стране. Смотрите сколько воров, казнокрадов, уголовников осело в земле обетованной. А отудавыдачи нет. Дума до сих не может, или не хочет вычистить свои конюшни. Простой народ думает, что наверное пора прекратить эту практику.
Ответить
1 д.
Ангелина Калюжная
В России не должно быть двойного гражданства. Живешь в России, зарабатываешь в России имей один паспорт.
Ответить
1 д.
Nikolay Zakharov
Есть два государства мнящих себя гегемонами:США в мировом масштабе и Израиль в региональном, считаю главной задачей России справиться с обеими высший результат,разумеется никакой дружбы с государством,которое должно исчезнуть.
Ответить
11 час.

Картина дня

наверх