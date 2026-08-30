Киев может остаться без Patriot: Франция толкает Украину к покупкам оружия только в ЕС Юлия ЧелкановаФранция инициировала ограничения на использование европейского кредита для Украины, стремясь запретить Киеву закупать американские ракеты-перехватчики Patriot на сумму 60 млрд евро.