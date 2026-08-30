НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

1rre

191 подписчик

Киев может остаться без Patriot: Франция толкает Украину к покупкам оружия только в ЕС

Киев может остаться без Patriot: Франция толкает Украину к покупкам оружия только в ЕС

Киев может остаться без Patriot: Франция толкает Украину к покупкам оружия только в ЕС Юлия ЧелкановаФранция инициировала ограничения на использование европейского кредита для Украины, стремясь запретить Киеву закупать американские ракеты-перехватчики Patriot на сумму 60 млрд евро.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым