Руководство порносайта предложило Тито Ортису 100 тысяч долларов за бой против двух соперников

Дэрин Паркер, вице-президент порносайта CamSoda, предложил экс-чемпиону UFC в полутяжелом весе Тито Ортису 100 тысяч долларов за участие в турнире в Таиланде против двух соперников в телефонной будке.
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