"За мову Москва стреляет в висок": Убийство Фарион оперативно раскрыто

Убийства знаковых фигур на Украине давно уже никого не удивляют. Можно долго перечислять фамилии убитых политиков, журналистов, писателей, активистов.
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