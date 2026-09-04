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Ей доверял Брежнев, а муж ушёл к другой: драматическая судьба и новые испытания Татьяны Веденеевой

Ей доверял Брежнев, а муж ушёл к другой: драматическая судьба и новые испытания Татьяны Веденеевой

Голос «тёти Тани» знала вся страна: под него засыпали советские дети, а партийное руководство без колебаний доверяло ей проведение главных концертов в Кремле.

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