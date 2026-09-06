"Лиза Алерт" ищет подростка, не вернувшегося из школы в Брянске

В Брянске разыскивают 14-летнего подростка, который не вернулся домой после школы 4 сентября. По данным "Лиза Алерт", юноша был в белой рубашке и черных брюках.
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