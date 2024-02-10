НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

126 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Доброжелатель
    Е****е г***о, они не в футбол играют, а бабки делают. Самое чмошное, что можно придумать в футболе для масс, это меди...2Drots потребуют ...
  • Александр Степанов
    Не наглейте, ребята! Энди по сути инвалид с двумя протезами тазобедренных суставов! Ему надо в паролимпийском теннисе...Маррей проиграл ш...
  • галина гиниатуллина
    Везде сующая политика ,лучше бы норвежцев лечили от астмы все бегают под допингом им всё можноСегодня ожидается...

Федерация футбола Ирана призвала ФИФА отстранить Израиль из-за «бесчеловечных действий, осуществляемых сионистским режимом в Палестине»

«Федерация футбола Исламской Республики Иран обращается с серьезной просьбой к ФИФА и входящим в ее состав футбольным ассоциациям и профсоюзам в связи с бесчеловечными действиями, осуществляемыми сионистским режимом в Палестине, совершением военных преступлений в Газе, массовыми убийствами ни в чем не повинных гражданских лиц, особенно ни в чем не повинных детей, женщин и мужчин, включая игроков, тренеров и судей, а также в связи с разрушением зданий и муниципальных служб, домов и жилых помещений, медицинских центров и госпиталей, тренировочных площадок, школ, университетов и бесчисленных спортивных сооружений, в том числе футбольной инфраструктуры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх