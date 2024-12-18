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21-летний парень получил ожоги на пожаре в Калужской области

21-летний парень получил ожоги на пожаре в Калужской области

21-летний парень пострадал на пожаре в Мосальске Калужской области, сообщает МЧС. 17 декабря в 12 часов 35 минут в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании ангара на улице 40 лет Победы в Мосальске.

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