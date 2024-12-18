21-летний парень получил ожоги на пожаре в Калужской области

21-летний парень пострадал на пожаре в Мосальске Калужской области, сообщает МЧС. 17 декабря в 12 часов 35 минут в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании ангара на улице 40 лет Победы в Мосальске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии