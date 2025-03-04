Западная пропаганда отправила на фронт еще 3 тысячи «коммандос Кима»

Сближение КНДР и России так пугает Запад, что в ход идут даже совершенно тупые фейки Западные издания наперебой цитируют новый вброс южнокорейской разведки о том, что власти Северной Кореи якобы направили в Россию дополнительные подразделения спецназа.
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