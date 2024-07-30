От "мигрантского кодекса" до "мигрантского гимна" - один шаг. Военкор рассказал, что не так с новой инициативой Госдумы

Одиссей

Типичная ИБД (имитация бурной деятельности). Госду*а отчитывается Объемом, количеством принятых документов, а не их содержанием и качеством. Понимая, что общество ждет от них решительных действий в отношении мигрантов, они, вместо этого собираются принять совершенно пустую бумагу. Кто постарше, тот должен помнить другую такую же бумагу: Моральный Кодекс Строителя Коммунизма. Он в обязательном порядке был в каждом Красном уголке, в каждой Ленинской комнате, его даже надо было прочитать и руководствоваться в жизни, но НИКТО этим себе голову не забивал. Зато на него очень любили ссылаться различные партийные и комсомольские функционеры. Вот и ЭТУ бумагу ждет такая же судьба. Ее разработают, примут, будут долго шуметь, депутаты будут приводить, как пример своей решительной и бескомпромиссной борьбы и верного служения интересам народа - и это при том, что САМ Кодекс - это просто РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ сборник правил и норм поведения в России. И НИКАКИХ санкций за их несоблюдение там не будет: для этого есть Законы, которые нардепы принимать не хотят. Еще раз: самое поганое в этой ситуации то, что нардепы ЗНАЮТ и ПОНИМАЮТ всю остроту ситуации с мигрантами, но, несмотря на это свое ЗНАНИЕ, почему-то НЕ ХОТЯТ принимать все зависящие от них меры для решения этой проблемы.