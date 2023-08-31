Болгарские МиГ-29 - сообщалось о возможности их передачи Украине. Фото Wikimedia Commons НАТО активно поддерживает киевский режим, и страны-участники регулярно направляют ему ту или иную военно-техническую помощь.
Тайное становится явным: поставки болгарского вооружения на Украину
Комментарии
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Игорь Сипкин
пора забыть о братушках как союзниках- они после освобождения от турок никогда не были союзниками- были во всех союзах против России. Это такие же враги, как прибалты, поляки....
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22 час.
c
cl605
Зря не дали османам вырезать поголовно болгарское население....
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16 час.
ВД
Вовладар Даров
Неблагодарные болгары!!!!
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2 час.
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