Специальные работы по реконструкции газопровода на южном участке Москвы

В Москве продолжается масштабная реконструкция газопровода среднего давления на территории "ЗИЛ-Юг". Эта территория расположена вдоль набережных Москвы-реки и Нагатинского затона, недалеко от важного транспортного узла и проспекта Лихачева.
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