Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

На днях Всемирный Банк опубликовал отчёт о теневой экономике по странам мира, согласно которому, в Японии она составляет около 5% от общего объёма ВВП, в Америке - 8%, ну, а в нашей с вами стране.

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Комментарии
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Олег Самойлов
Хорошо, если под хер руки заточены, а если вообще из жопы высовываются?
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1 час.
Олег Самойлов
Вот ведь как интересно-то получается! сантехник-Сан имеет зарплату в 40 тысяч, а на лапу - в 4 без чуть-чутя БОЛЬШЕ! Но по выходу на пенсию начинает обижаться, что ему пенсию из расчета в сороковник отсчитывают, а не с полутора сотен! Так это ж еще НЕ все! Есть такие, кто себе из &quot;самозанятых&quot; пишет зарплатешку в минималку, числится в разряде нищих и практически помирающим с голоду, а имеет, пока работает, сотку-пять тысяч в кармане! А потом - сука Путин! Мне пенЗию не плОтитЬ! У миня зарплата, пока работал, была 485 тыщь, а пенЗию далЕ всего 9300! Вот и вся недолга!
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1 час.
Олег Самойлов
Интересно, а ГДЕ у нас совкодрочеры с воплями &quot;вифсёврети!!!!&quot;?
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1 час.

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