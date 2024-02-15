Россия - не 5-я, а 4-я экономика мира. Мы выше Японии. Доклад Всемирного Банка

Олег Самойлов

Вот ведь как интересно-то получается! сантехник-Сан имеет зарплату в 40 тысяч, а на лапу - в 4 без чуть-чутя БОЛЬШЕ! Но по выходу на пенсию начинает обижаться, что ему пенсию из расчета в сороковник отсчитывают, а не с полутора сотен! Так это ж еще НЕ все! Есть такие, кто себе из "самозанятых" пишет зарплатешку в минималку, числится в разряде нищих и практически помирающим с голоду, а имеет, пока работает, сотку-пять тысяч в кармане! А потом - сука Путин! Мне пенЗию не плОтитЬ! У миня зарплата, пока работал, была 485 тыщь, а пенЗию далЕ всего 9300! Вот и вся недолга!