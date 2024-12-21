«Только публичные извинения!» Сергей Жуков оказался в центре скандала

Конфликт между артистом и его первым директором вспыхнул с новой силой. Сергей Жуков Социальные сетиСпоры между певцом Сергеем Жуковым и бывшим директором «Руки вверх!» Андреем Маликовым за авторские права на творчество коллектива длятся уже долго.
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