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Царьград

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Невролог перечислила симптомы предынсультного состояния

Невролог перечислила симптомы предынсультного состояния

Большинство людей, говоря об инсульте, опасаются не столько угрозы смерти, сколько вероятности получения инвалидности в будущем.

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