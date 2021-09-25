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Возвращение Знарка в сборную, мощное интервью Галицкого, 3 квоты России в мужском катании на Олимпиаде, Медведева и Загитова на юбилее «Самбо-70» и другие новости

Возвращение Знарка в сборную, мощное интервью Галицкого, 3 квоты России в мужском катании на Олимпиаде, Медведева и Загитова на юбилее «Самбо-70» и другие новости

Доброе утро! Желаю всем отлично провести последние выходные сентября – и для их бодрого старта собираем главные новости пятницы в нашем традиционном дайджесте 🌟 1.

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Лена Мисько
- То есть единственная мотивация для иностранцев - это деньги? - Нет, они с детства за "Краснодар"! *** Можно не со всем соглашаться, что транслирует Галицкий по отношению к футболу. Но путь романтика-идеалиста (ещё и с деньгами) всегда интересен. Естественно, Галицкому здоровья.
Лена Мисько
Слуцкий избежал дополнительной дисквалификации, только автоматическая за удаление
Лена Мисько
У РУБИНА НОВЫЙ ВЛАДЕЛЕЦ *** Да! Сегодня официально стало известно, что ТАИФ и «Сибур» приступили к завершению сделки. В пятницу они подписали соглашений об окончательных условиях создания объединенной компании. Они досрочно реализовали опцион о полной консолидации 100% акций ТАИФа, который является по сути владельцем Рубина. Грант, а причем тут футбол? Фишка в том, что теперь по сути будущее Рубина зависит от Леонида Михельсона, который также является главой попечительского совета РФС. Очень интересно, насколько поменяется риторика клуба в ближайшее время, а в особенности, генерального директора клуба Рустема Сайманова. Его влияние распространяется не только на Татарстан, но и на клубы РПЛ. Именно Рустем Фидаевич стоял с Алексеем Рыскиным на фоне Сергея Прядкина, когда последний недавно рассказывал о текущих делах в РПЛ. В интеренете и телегах вы найдете много интересных публикаций о влиятельности Сайманова на русский футбол. И теперь мне очень интересно будет посмотреть на позицию Рубина о реформе чемпионата, лимите на легионерах и правах на ТВ. Как он справится и что сделает Рубин. @kriksharapova
Лена Мисько
❗️Новым президентом IIHF стал француз Люк Тардиф: в четвёртом туре голосования он набрал 67 из 105 возможных голосов
Лена Мисько
«Иногда ты не хозяин своей судьбы. Но на одном человеке история клуба не должна заканчиваться» Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий 👇 https://www.sports.ru/football/1101497847.html?utm_source=telegram&utm_medium=dmi&utm_campaign=2021-09-24
Лена Мисько
Дзюба может быть дисквалифицирован за отказ играть за сборную. Он нарушил регламент https://www.sport-express.ru/football/rfpl/reviews/artem-dzyuba-narushil-reglament-i-mozhet-byt-diskvalificirovan-iz-za-otkaza-ot-priglasheniya-v-sbornuyu-rossii-1839185/
Максим Комаров
Член в рот аналитикам! Только вместе с Конифеевым и Фернандесом
Максим Комаров
Поздравляю болельщиков Спартака с Победой! Отличный матч. )))))))))

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