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«Барса» – чудовище, символ уродства современного футбола. Уже не могу слышать слоган «Больше чем клуб». Экс-вратарь сборной Нидерландов о ситуации де Йонга

Бывший вратарь сборной Нидерландов возмущен отношением «Барселоны» к Френки де Йонгу. «Я уже не могу слышать слоган «Més Que Un Club» (больше чем клуб – Sports.

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