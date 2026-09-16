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The Guardian: Украинским детям «обещали конфеты и PlayStation», если они вернутся из Евросоюза на родину

The Guardian: Украинским детям «обещали конфеты и PlayStation», если они вернутся из Евросоюза на родину

Более 1,5 тысячи сирот или детей, о которых не могли позаботиться родители, остаются в ЕвропеВ 2022 году из Украины в страны ЕС временно эвакуировали тысячи сирот и детей, о которых не могли позаботиться родители.

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