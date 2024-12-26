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Закон, порядок, государство

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  • Добрый Кот
    Хоть какая-то польза от бесполезной полиции.В Самарской облас...
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    Ну призывайте, призывайте... А вот под камеры ТВ растреляли бы одного-двух, сразу бы отпала бы необходимость в уговорах.МВД России призыв...
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Сотрудники Госавтоинспекции Саратовской области продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации

Сотрудники Госавтоинспекции Саратовской области продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации

Так, в Энгельсском районе на 316-м км автодороги Тамбов - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан, вблизи поворота на п.

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