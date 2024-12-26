Сотрудники Госавтоинспекции Саратовской области продолжают оказывать помощь водителям, оказавшимся в трудной дорожной ситуации

Так, в Энгельсском районе на 316-м км автодороги Тамбов - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан, вблизи поворота на п.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- МЧС России и чрезвычайная служба Монголии развивают сотрудничество
- Военнослужащие ЮВО обучаются управлению дронами на полигоне в Ростовской области
- Разведчики общевойсковой армии группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевой задачи уничтожили опорные пункты и живую силу ВСУ в зоне проведения специальной военной операции
Свежие комментарии