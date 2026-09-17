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Газета.ру

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Продажи автомобилей Knewstar в России сократились на 98,6% в августе

Продажи автомобилей Knewstar в России сократились на 98,6% в августе

Продажи автомобилей Knewstar в России резко сократились: в августе покупателям передали всего семь машин — на 98,6% меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 515 автомобилей.

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