Продажи автомобилей Knewstar в России сократились на 98,6% в августе

Продажи автомобилей Knewstar в России резко сократились: в августе покупателям передали всего семь машин — на 98,6% меньше, чем годом ранее, когда показатель составлял 515 автомобилей.
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