Крис Робертс «уверен» в релизе Squadron 42 в 2026 году, а пока провел стрим с тремя в...

Крис Робертс «уверен» в релизе Squadron 42 в 2026 году, а пока провел стрим с тремя вылетами и софтлокомНа CitizenCon 2954 разработчики Squadron 42, Star Citizen для одного игрока со звездами Голливуда, показали демоверсию в формате прямой трансляции вместо заранее записанного видео.