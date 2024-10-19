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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Крис Робертс «уверен» в релизе Squadron 42 в 2026 году, а пока провел стрим с тремя в...

Крис Робертс «уверен» в релизе Squadron 42 в 2026 году, а пока провел стрим с тремя в...

Крис Робертс «уверен» в релизе Squadron 42 в 2026 году, а пока провел стрим с тремя вылетами и софтлокомНа CitizenCon 2954 разработчики Squadron 42, Star Citizen для одного игрока со звездами Голливуда, показали демоверсию в формате прямой трансляции вместо заранее записанного видео.

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