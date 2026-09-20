В лесу Пермского края мужчина выстрелил в человека, приняв за животное

Житель Пермского края получил серьезную травму во время тихой охоты, мужчину не спасли. Об этом сообщает «ЧП Пермь».
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