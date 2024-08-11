Жадный калужанин написал ложный донос о похищении, чтобы не платить рабочим

В Боровском районе владелец квартиры решил «зажать» деньги, которые он задолжал двум рабочим за ремонт, для чего попытался подставить их, обвинив в похищенииВ Боровском районе владелец квартиры решил "зажать" деньги, которые он задолжал двум рабочим за ремонт, для чего попытался подставить их, обвинив в похищении.