Жадный калужанин написал ложный донос о похищении, чтобы не платить рабочим

В Боровском районе владелец квартиры решил «зажать» деньги, которые он задолжал двум рабочим за ремонт, для чего попытался подставить их, обвинив в похищенииВ Боровском районе владелец квартиры решил "зажать" деньги, которые он задолжал двум рабочим за ремонт, для чего попытался подставить их, обвинив в похищении.
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