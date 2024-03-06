Хирург Заваруев: Нарастающий постоянный отек может свидетельствовать о лимфедеме

Член Ассоциации флебологов Российской Федерации, доцент кафедры госпитальной хирургии с курсом детской хирургии Амурской ГМА Артем Заваруев заявил, что лимфедема — это болезнь, при которой происходит нарушение транспорта лимфы, а также способен развиться серьезный отек.